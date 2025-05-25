قرارات وتسهيلات من التربية تخص هذه الفئة من الطلبة

وقال مدير عام في الجهاز وسام ناهض في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " وافقت على قبول خريجي مراكز محو الأمية ومدارس التعليم المسرع في مرحلة الدراسة المتوسطة، مع رفع سقف لإتاحة فرص أوسع للراغبين في مواصلة تعليمهم".وأضاف، أنه "لا توجد إجراءات معقدة أو اختبارات خاصة للقبول، كما أنه لا يشترط عدد محدد من المقبولين"، موضحا ان "هذا القرار جاء ضمن جهود الجهاز التنفيذي لمحو الأمية لدعم التعليم المستمر وتمكين خريجي محو الأمية من مواصلة مسيرتهم التعليمية دون عوائق".