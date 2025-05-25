الدفاع تصدر تنويها جديدا بشأن التحقيق الخاص بحادثة طلاب الكلية العسكرية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "اللجنة التحقيقية التي شُكّلت بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتي بدأت أعمالها بإشراف مباشر من ، ورئيس أركان الجيش، لم تنتهِ من التحقيق الخاص بحادثة طلاب الدورة (89) في الكلية العسكرية الرابعة"، مبينة ان "اللجنة آنفاً مازالت مستمرة في أعمالها، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق النهائي حال إكمال اللجنة أعمالها".وأضافت "بناءً على ما تقدم فأن على جميع الوكالات الإعلامية، والقنوات الفضائية، ومسؤولي منصات التواصل الاجتماعي، عدم نقل عن بشأن أعمال اللجنة آنفة الذكر"، مؤكدا ان "أية أخبار خاصة باللجنة ونتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها".