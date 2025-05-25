اندلاع حريق في أراض زراعية شرق النجف

أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، باندلاع حريق في أراض زراعية شرق .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اندلع حريق بمنطقة في أراض زراعية وامتد قرب المنازل". يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.