تحرك حكومي للسيطرة على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

وقال رئيس الهيئة في تصريح: أن الهيئة نفذت خلال العامين الماضيين، 320 ألف وحدة سكنية بكلفة 34 مليار دولار موزعة بين وعموم المحافظات، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن "هناك 11 مدينة سكنية جديدة قيد التنفيذ، إذ تم منح الإجازات الاستثمارية لأربعٍ منها حتى الآن، هي: والجواهري في بغداد والغزلاني في ، وضفاف في ، مشيراً إلى إسهام هذه المدن في فكِّ الاختناقات بقطاع السكن بشكل كبير".وتابع، انه "تم إصدار جملة تعليمات وضوابط للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية المشيدة في المدن الجديدة، فضلاً عن إرسال إعمام إلى المحافظات والدوائر ذات العلاقة بقطاع الإسكان، من أجل إعداد دراسة جدوى بهدف تحديد أسعارها بالشكل الأمثل".وأردف أن "التعليمات تضمنت رفع جميع العقود الموقعة مع الشركات إلى لمراجعتها وتدقيقها للوقوف على الأسعار، مع الالتزام بأن يكون السعر بالدينار العراقي ضمن العقد لضمان عدم المغالاة".وكشف رئيس الهيئة: "عن وجود مضاربات بعد البيع تحصل خارج اختصاصات الهيئة، وكذلك هيئات الاستثمار في المحافظات، فعلى سبيل المثال تقوم شركة تسويق بشراء مجموعة وتضارب عليها، وبالتالي عملت الهيئة على تضمين العقود شرطاً ألا تزيد نسبة الترويج عن واحد إلى اثنين بالمئة، من أجل السيطرة الفعلية على الأسعار."