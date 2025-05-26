عشيرة الجنابيين ترفض ترشّح عدنان عبد المنعم للانتخابات المقبلة: يسعى إلى الفتن وتقسيم العشيرة

وقال الشيخ خالد خيون في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "نعلن البراءة من المدعو الذي تحالف مع الفاسدين وسراق المال العام، دون التحالف مع ابن عمه المهتم بشؤون أبناء عشيرته"، مشيرا الى انه " نفتخر بالرجال الافذاذ أصحاب والشهامة والشجاعة الذين قاطعوا عدنان ومؤتمره الانتاخبي".وتابع، انه " نعلن للجميع أن عهد مشيخة عدنان عبد المنعم قد انتهت كشيخ عام وهو الآن شيخ على اعمامه فقط ضمن حدود مشيختهم من إلى شيشبار".وأضاف: " شيوخنا وأعمامنا الكرام اليوم مطلوب منا جميعا رّص الصفوف وانهاء حقبة الحقد والطائفية والتآمر والتجسس والنهوض من جديد بقلوب مؤمنة صافية متصالحة لإنقاذ عشيرتنا العريقة التي مزقها وفرقها عدنان بسبب دكتاتوريته وسوء القيادة والحكمة"، مبينا ان " الغريب بالأمر انه تحالف مع حزب تقدم الذي لا وجود له ولا شعبية له ولا أنصار له في منطقة ".وأردف الشيخ خالد خيون: "ندعو الى تشكيل مجلس عشائري جديد لانتخاب شيخ جديد للعشيرة وله ثلاث نواب من عموم لحماية العشيرة من الفتن والانقسامات"، مؤكد ان "عدنان عبد المنعم يدير ظهره الى مطالب أبناء عشيرته بالوقت الذي يعقد فيه مؤتمرات انتخابية ينفق عليها عشرات الملايين".