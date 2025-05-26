وقفة لعشيرة العبودة أمام محكمة استئناف البصرة للمطالبة بإعدام شقيق زوجة المحافظ (صور)

وقال مراسل ، إن أبناء عشائر عبودة نظموا وقفة احتجاجية أمام للمطالبة بإعدام القاتل عبد شقيق زوجة المحافظ .يشار الى أن شهدت حادثة هزت الرأي العام، حيث أقدم أستاذ جامعي (شقيق زوجة المحافظ) على قتل زميلته في الرياضية بإطلاق النار عليها من مسدسه.ووثقت المراقبة الحادثة في إحدى المناطق النائية في البصرة جنوبي البلاد، وأظهرت المشاهد نقاشًا حادًا بين الجاني والضحية بجانب سيارته، قبل أن يشهر سلاحه، ويطلق النار عليها.