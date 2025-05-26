هيئة الحماية الاجتماعية تنوه إلى مستفيديها بشأن عقود وزارة الداخلية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "تودُّ إعلام مستفيديها من الفئة العمرية (18 إلى 25 عامًا) بأنها باشرت بإرسال الرسائل النصية الخاصة بالمراجعة، وذلك لغرض التوجه إلى مراكز قيادة الشرطة لإجراء المقابلات المطلوبة، تمهيدًا لتحويلهم إلى عقود ضمن ، وذلك في إطار الخطة المعتمدة لعام 2025".وأضافت، "وفيما يتعلق بأبناء المستفيدين، توضح الهيئة أنها بانتظار صدور التعليمات الرسمية بشأن آلية مراجعتهم، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر القنوات الرسمية".