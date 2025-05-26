صورة جهاز مفراس يتحول لمائدة طعام.. ما قصتها؟

ولم يتبين ان الصورة تم اخذها في داخل ام في احدى الدول الأخرى، الا ان الكثير من صفحات التواصل العراقية تناقلتها وذكرت انها في العراق الذي يعاني من نقص هذه الأجهزة الباهضة الثمن والتي تفتقر اليه الكثير من المستشفيات ويحتاجه الكثير من المرضى.كما لم يصدر حتى الان أي بيان رسمي او تعليق من ما ينفي او يؤكد صحة هذا الخبر او الإجراءات التي تتخذها بحق هؤلاء في حال ثبت صحة الصورة بداخل العراق.