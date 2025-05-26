العراق وتركيا يضعان الحجر الأساس لمتنزه بالزوراء

جاء ذلك خلال حفل رسمي اقيم بحضور امين ورئيسة بلدية التركية و السفير التركي ببغداد والوفد المرافق لها ، وكذلك حضور وكلاء للشؤون الإدارية والفنية والبلدية ، ومديري عامي العلاقات والاعلام ، ودائرة المتنزهات والتشجير ، والحراسات والامن .ونقل بيان للامانة عن امين بغداد، ورد لـ ، قوله ان " شهدت هذا اليوم وبحضور رئيسة بلدية غازي عنتاب السيدة (فاطمة شاهين) ، وضع الحجر الأساس لمشروع جديد، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين امانة بغداد و بلدية غازي عنتاب".وأضاف ان "هذا اليوم شهد ايضاً زراعة أول شجرة زيتون من الأشجار المُهداة من قبل بلدية غازي عنتاب، والتي شملت خمسة آلاف شجرة زيتون، ومجموعة من شجيرات التين".وأشار إلى، أن " المساحة كانت عبارة عن موقع متروك في متنزه ، وتم اعداد تصميم للموقع يضم مجموعة من والملاعب ، وأُطلق عليه اسم (الجناح التركي) في قاطع الزوراء"، لافتا الى "أننا سنواصل تنفيذ هذه الجميلة، وستُفتح قريباً أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بجمالها والمزروعات التي تضمها".