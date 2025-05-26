تفاصيل خطة زيارة استشهاد الإمام الجواد (عليه السلام)

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تم استنفار جميع الجهود لإطلاق خطة خدمية متكاملة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)، بتوجيه مباشر من ، وبإشراف ميداني من قبل النائب الفني، لضمان انسيابية الأداء وتقديم أفضل الخدمات للزائرين".وأضافت ان "الخطة شملت تهيئة (60) حافلة لنقل الزائرين من قبل قسم الخدمات الإدارية، وتوفير (10) كابسات نفايات من قبل بلديات المحافظة، وتجهيز ما لا يقل عن (15) حوضية ماء من مديرية ماء ، إلى جانب دعم مديرية المجاري بـ(4) حوضيات تصريف و(2) عجلة صاروخية لسحب المياه وفتح الانسدادات".وأشار إلى أن "الخطة نُفذت بالتنسيق مع بلدية لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار"، لافتاً إلى أن "محافظة حريصة على تسخير كل إمكاناتها لإنجاح الزيارة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتعاون بين جميع الجهات الخدمية لتقديم خدمات تليق بالزائرين وأهمية المناسبة".