اطلاق صرف مستحقات هذه الفئة

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذًا لتوجيهات إدارة ، وجه المصرف كافة فروعه المخصصة بصرف مستحقات الفلاحين للمزارعين المسوقين لمحاصيلهم إلى الجهات الحكومية المعنية".وأكد المصرف أن "عملية الصرف تتم وفق جداول منظمة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان إيصال المستحقات المالية إلى الفلاحين بسهولة وانسيابية"، مشيرا الى ان "هذا الإجراء يأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الزراعي، وتسهيل الإجراءات المالية للفلاحين".ودعا مصرف "الفلاحين المشمولين إلى مراجعة فروع المصرف المخصصة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المطلوبة، لاستلام مستحقاتهم بالسرعة الممكنة".