بالصور.. الكاظمية تستقبل المعزين بذكرى استشهاد الإمام الجواد

وقال مراسل المتواجد في المدينة، إن " تستقبل الزائرين الوافدين للمدينة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام من والمحافظات".

بدوره، قال المتحدث باسم عمليات بغداد العميد عباس لـ السومرية، "مع ذروة توافد الزائرين صوب تستمر بتأمين الحماية لهذه الحشود الزائرة بالتنسيق مع الدوائر الساندة".