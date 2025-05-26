في ميسان.. ثلاثة قرارات بعد صورة "جهاز المفراس"

أعلنت ، الاثنين، عن اتخاذ ثلاثة قرارات بعد الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لثلاثة اشخاص يتناولون طعامهم على جهاز مفراس.

وجاء في بيان توضيحي من صحة ، "ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تناول وجبة طعام على جهاز CT-Scan، تود أن توضح للرأي العام، إن الجهاز المعني لا يزال في طور التنصيب ولم يتم تشغيله أو إدخاله إلى الخدمة حتى الآن، وهو من الأجهزة الحديثة التي تم توفيرها ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة ميسان، وقد تم نصبه في مركز الأشعة في قضاء الميمونة".

وأضاف البيان أن "الجهاز هو من منشأ ياباني ومن إنتاج شركة Fuji، ويُعد من الأجهزة المتقدمة التي ستُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والتشخيصية في المحافظة".



ولفت البيان الى أن "محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للجنة المشرفة ولمتابعة ملابسات هذا التصرف غير المسؤول، وتوجيه رسمي الشركة، وطرد الكادر الذي قام بهذا الفعل المخالف للأنظمة المهنية والسلوك الوظيفي.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لثلاثة اشخاص داخل احد المستشفيات وهو يتناولون طعامهم على جهاز مفراس بسعر 6 مليارات دينار.