وزير الداخلية من الكاظمية: خطة الزيارة تسير بانسيابية عالية

وقالت الداخلية في بيان، "أجرى اليوم الاثنين، جولة ميدانية في للاطلاع على سير خطة زيارة ذكرى استشهاد الإمام عليه السلام".ونقل البيان عن الشمري تأكيده أن "الخطة الخاصة بهذه الزيارة تسير بانسيابية عالية، وأن القوات الأمنية تواصل تنفيذها من دون تسجيل أي قطوعات أو خروقات تُذكر".وأشار إلى أن القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها منتشرة ميدانياً لضمان حماية الزائرين وتوفير انسيابية حركة الزوار والمركبات، مشيداً في الوقت ذاته بتعاون المواطنين والزائرين مع .وبين أن الوزارة تتابع ميدانياً تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية، وتنسق بشكل مستمر لضمان استكمال الزيارة بأعلى درجات الأمان والانضباط لحين انتهاء هذه الذكرى الخالدة.