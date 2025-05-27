لاهالي بغداد: احذروا من هذه الطرق

– محلي

تشهد شوارع العاصمة منذ صباح اليوم الثلاثاء، ازدحامات متغيرة الخارطة، حيث تشتد بشكل متسارع ومفاجئ في مناطق وتضعف بشكل مفاجئ في مناطق أخرى.



جسر الائمة مزدحم

سريع الدورة مزدحم

مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر مزدحم

مجسر مزدحم

مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الشهداء مزدحم

مزدحم

مجسّر مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

تقاطع ساحة اللقاء مزدحم

مزدحم

منطقة الباب الشرقي مزدحمة

باب المعظم مزدحم

مزدحم

مزدحم

مزدحم

شارع الرواد مزدحم

مزدحم

تقاطع مزدحم

مزدحم

تقاطع عقبة مزدحم

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر الائمة مزدحمسريع الدورة مزدحممزدحممجسّر الأمانة مزدحممجسّر مزدحممجسر مزدحممزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر باب المعظم مزدحمجسر الصرافية مزدحمجسر الشهداء مزدحممزدحممجسّر مزدحمشارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحممنطقة ونفقها مزدحمةتقاطع ميسلون مزدحمتقاطع ساحة اللقاء مزدحممزدحممنطقة الباب الشرقي مزدحمةباب المعظم مزدحممزدحممزدحممزدحمشارع الرواد مزدحممزدحمتقاطع مزدحممزدحمتقاطع عقبة مزدحم