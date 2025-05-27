لأول مرة.. العراق يبدأ بإنتاج الشاحنات

وقال مسؤول قسم التسويق والمبيعات في الشركة صباح، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "المشروع يُعدُّ الأول من نوعه في ينفذه القطاع الخاص، ويمثل خطوة ستراتيجية نحو دعم وتوطين الصناعات الثقيلة".وبيّن صباح أن "المشروع يسعى لتوفير مختلف أنواع الشاحنات، إلى جانب تصنيع الهياكل والحافلات، بقدرات فنية تلبي متطلبات السوق المحلية"، مؤكداً أن "المشروع سيوفر فرص عمل لعدد من الأيدي العاملة العراقية، ويُسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد".