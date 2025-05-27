العراق يصادر 500 دونم زراعي مسجلة باسم علي حسن المجيد

وقال نائب رئيس عباس متعب في بيان ورد لـ ، انه "تمّت مصادرة حصص كل من (علي حسن المجيد – ابن عم رئيس النظام البائد وأحد قياديي المنحل ووزير الدفاع سابقاً)، وأخويه (فاضل وعبد) في خمسة عقارات مسجلة باسم "، مبينا ان "عملية المصادرة تمت وفقاً لقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (72 لسنة 2017)".واكد ان "الصندوق قد قام بتزويد / دائرة عقارات الدولة، بصورة من كتاب وزارة العدل / دائرة ، المتضمنة مصادرة الحصص"، موضحا ان "المساحة الإجمالية للحصص الموما اليهم من الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها بلغت (501 دونم و 8 أولك و 76 متراً مربعاً)".وذكر ان "حصة (علي حسن المجيد) في بلغت (125) دونماً"، لافتا الى "تسجيل جميع الحصص المذكورة باسم وزارة المالية".ودعا "دائرة التسجيل العقاري لإعلام الصندوق بإجراءاتها بشأن مصادرة حصص المذكورين في إحدى الأراضي الزراعية ضمن المقاطعة نفسها التي لم ترد إلى الصندوق لغاية الآن".