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في يوم المهندس العراقي.. خريجو الهندسة يرفعون أصواتهم والنقابة تحتفل!
محليات
مهندسو العراق يحتفلون بعيد تأسيس نقابتهم.. خريجو كليات الهندسة يتظاهرون في ساحة التحرير للمطالبة بفرص عمل بعد سنوات من التخرج.
2025-05-27 | 01:00
2025-05-27T01:00:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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في يوم المهندس العراقي.. خريجو الهندسة يرفعون أصواتهم والنقابة تحتفل!
87 شوهد
مهندسو
العراق
يحتفلون بعيد تأسيس نقابتهم.. خريجو كليات الهندسة يتظاهرون في
ساحة التحرير
للمطالبة بفرص عمل بعد سنوات من التخرج.
في يوم المهندس العراقي، نظّم العديد من خريجي كليات الهندسة تظاهرة في
ساحة التحرير
وسط العاصمة
بغداد
للمطالبة بفرص عمل بعد سنوات من التخرج والانتظار. يأتي هذا في وقت أقامت
نقابة المهندسين العراقيين
احتفالية بعيدها السادس والستين بمشاركة حكومية رسمية.
التفاصيل في هذا التقرير من
السومرية
.
المراسل
علي أحمد
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