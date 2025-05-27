في يوم المهندس العراقي.. خريجو الهندسة يرفعون أصواتهم والنقابة تحتفل!

في يوم المهندس العراقي، نظّم العديد من خريجي كليات الهندسة تظاهرة في وسط العاصمة للمطالبة بفرص عمل بعد سنوات من التخرج والانتظار. يأتي هذا في وقت أقامت احتفالية بعيدها السادس والستين بمشاركة حكومية رسمية.التفاصيل في هذا التقرير من .