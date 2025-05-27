اعفاء مسؤولين وإحالة للمحاكم.. مجلس الوزراء يقرّ توصيات التحقيق بملف إعادة تأهيل السكك الحديدية

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، انه "أقر ، اليوم الثلاثاء، توصيات 7 لسنة 2025، بشأن المخالفات المثبتة في محضر تحقيق ، في 4 تموز 2024، والمتعلقة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل والعقود المرتبطة به، وقرر الآتي:إعفاء الذوات المدرجة أسماؤهم في أدناه، لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بحسب توصية اللجنة التحقيقية موضوع البحث:حسين سالم/ للدائرة القانونية في .مجيد/ المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل".واضاف البيان "كما تقرر إحالة المحضر إلى هيئة لغرض استكمال إجراءات التحقيق من المحكمة المختصة".