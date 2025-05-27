السفارة الفرنسية: سننقل رسائل عائلات ضحايا الإيدز للسلطات العراقية والشركة المعنية

وأعربت السفارة في بيان ورد لـ عن "تعاطفها العميق مع العائلات التي جاءت للتظاهر يوم الاثنين 26 أيار أمام مقرها"، مبينةً أنها "تحترمهم وتشاطرهم أحزانهم".وأضافت أنه "خلال مظاهرة سابقة في شهر شباط، استقبل القائم بالأعمال وفداً من هذه العائلات للاستماع إليهم"، مؤكدةً أنها "لا تزال على استعداد لاستقبالهم في المستقبل".وأشارت إلى أنها "تعتزم نقل رسائل العائلات إلى السلطات العراقية والشركة المعنية التي تتعامل مع هذه القضية".يذكر أن عشرات العائلات تظاهرت يوم أمس أمام مقر احتجاجاً على إهمال أبنائهم الذين أصيبوا بمرض بسبب دواء ملوث استورده في 1986 من ، وفارق العديد منهم الحياة بعد ذلك.