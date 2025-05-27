بعد تحديد السعودية ومكتب السيد السيستاني غرة ذي الحجة.. متى العيد وعرفة؟

فيما أعلنت ، أن يوم غد الأربعاء سيكون غرة شهر ذي لعام 1446 هـ، ليكون يوم الجمعة الموافق 6 حزيران 2025 هو أول أيام ، عقب ثبوت رؤية شهر ذي الحجة بحسب مراصدهم.وتشير الحسابات الفلكية ومتابعات المراصد إلى أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس 5 حزيران، على أن يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى يوم الجمعة.وبحسب مكتب ، ان يوم السبت الموافق 7 حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.