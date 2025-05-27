اعتقال شبكتين تتاجران بالمخدرات في بغداد

أعلنت والامن، الثلاثاء، عن اعتقال شبكتين تتاجران بالمخدرات، وشخص يتاجر بالبشر في .



وقالت المديرية في بيان، "بجهد استخباري حثيث وبكمين محكم استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن التابعة إلى والامن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على شبكتين لتجارة وترويج المواد المخدرة في بغداد، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة (28) مخدرات".

وأضاف البيان "استمرار لجهود المديرية المميزة بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة تمكنت مفارزها من الاطاحة باحد المطلوبين للقضاء لقيامه بعمليات الاتجار بالبشر في احدى مناطق العاصمة"، لافتا الى أنه "تم القبض بعد استحصال الموافقات القضائيّة وصدور مذكرة قبض بحقه وفق احكام المادة (٦) تجارة بالبشر".

وتابع البيان "القت مفارز المديرية في الأشرف القبض على احد تجار بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزته مواد مخدرة مختلفة تم مصادرتها وتم تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وإيقافه وفق المادة (28) مخدرات".