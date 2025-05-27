النجف.. تظاهرة تطالب بإقالة قائممقام وأخرى تقطع طريقا حيويا

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بخروج العشرات من المواطنين بتظاهرة للمطالبة بإقالة قائممقام جنوب ، فيما قطع متظاهرون نجف مطالبين بالكهرباء.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "العشرات خرجوا بتظاهروا، مساء اليوم، في جنوب ".

وأضاف المصدر أن "سبب التظاهرة احتجاجا على تنصيب قائممقام المناذرة وطالبوا باقالته"، مشيرا الى أن "المتظاهرين قطعوا طريق ديوانية نجف".

الى ذلك، أشار المصدر الى "قطع نجف بالكامل وإعاده المركبات مع إحراق اطارات بتظاهرات مستمرة منذ ايام مطالبة بالكهرباء في منطقه خان النص الحيدرية".