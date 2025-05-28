النزاهة تطيح بأربعة متهمين بسرقة مواد كهربائية في الرمادي

وأفادت الهيئة وفقا لبيانها، في معرض حديثها عن العمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ بالتعاون والتنسيق وإشراف المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت بأنَّ فريقاً مُؤلّفاً من مكتب تحقيق تمكَّن من الإيقاع بثلاثة مُتَّهمين أثناء مُحاولتهم الاستيلاء على مولد نوع (بيركنز) حجم (1000kv) عائد لجامع الدولة الكبير في ، واستبداله بمولد أقلّ حجماً؛ بحجة الصيانة، مُنوّهةً بأنَّه تمَّت إعادة المولد الأصليّ، بعد كشف عمليَّة الاستبدال.وفي سياقٍ ذي صلةٍ، أفادت الهيئة بأنَّ فريق المكتب ضبط مُوظَّفاً منسوباً إلى دائرة توزيع كهرباء ؛ لإقدامه على سرقة (٣) مُحوّلاتٍ كهربائيَّةٍ، و(٩) أعمدةٍ مع مُلحقاتها المُتنوّعة، مُضيفةً إنَّ العمليَّـة التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام المادة(٤٤٤/ ١١) من قانون العقوبات، أسفرت عن ضبط الموادّ المسروقة بحوزة المُتَّهم الذي أقدم على إيداعها في منزله الخاصّ.ونوَّهت الهيئة بأنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليّين بالعمليَّـتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين أمام قضاة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.