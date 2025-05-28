المرور العامة تحدد موعد فتح مزاد بيع الأرقام المميزة

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أعلنت ، اليوم الأربعاء، عن موعد إقامة مزاد علني لبيع الأرقام المرورية المميزة في .



وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موعد فتح مزاد بيع الأرقام المميزة سيكون يوم الاثنين الموافق 2 حزيران 2025".



وتابعت، ان "موقع المزاد هو مقر الكائن خلف ، على أن ينطلق المزاد في تمام الساعة العاشرة صباحاً".