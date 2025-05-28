الداخلية تصدر جملة توصيات جديدة لمديرية الدفاع المدني

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الشمري وجه بجملة من التوصيات المهمة، من بينها تعزيز العمل مديرية الاستجابة 911، فضلاً عن نشر عجلات إطفاء على طول الخط السريع من وصولاً الى ذهاباً وإياباً للتقليل من مخاطر الحوادث".وتابعت: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واستنفار الجهود لضباط الدفاع المدني وتنفيذ حملات مستمرة على البنايات والفنادق".ووجه الشمري بحسب البيان: "دعم بالملاكات البشرية الشابة القادرة على تنفيذ الواجبات التي تقوم بها هذه المديرية"، مؤكداً "دعمه الكامل لهذه المديرية المهمة التي أسهمت في إنقاذ العديد من المواطنين".