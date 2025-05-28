بالفيديو.. مواطنون محتجزون داخل مصعد دائرة التسجيل العقاري في الكوفة

– محلي

احتجز مواطنون، اليوم الأربعاء، بعد تعرض مصعد دائرة في الكوفة الى عطل مفاجئ.

وذكر مراسل ، ان "مصعد كهربائي في دائرة بالكوفة تعرض الى التعطل مما أدى الى احتجاز المواطنين فيه". وأضاف ان "ذلك استدعى تدخل الدفاع المدني وإنقاذ المحتجزين".