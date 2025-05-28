ميسان.. رضيع يلفظ أنفاسه الأخيرة بخزان ماء والجاني امرأة عمه

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "بعد ورود معلومات تفيد باختطاف طفل رضيع يبلغ من العمر (5) أشهر في إحدى مناطق جنوب المحافظة، وجه قائد شرطة اللواء لفته فاخر المحمداوي، فريق عمل من أجرام جنوب ".وأضافت، أن "الفريق العمل انتقل إلى منزل ذوي الطفل ومن ثم إلى أحد المستشفيات داخل القضاء المذكور انفا، حيث تم العثور على الطفل داخل خزان الماء فوق سطح المنزل من قبل عم الطفل وهو يلفظ انفاسه الأخيرة، وبعد مرور وقت قصير فارق الطفل الحياة".وأشارت الى أن "الفريق تحفظ على والدة الطفل وامرأة عمه لإجراء التحقيق ألازم بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث تبين ومن خلال التحقيقات ان امرأة عم الطفل هي من قامت بخطف الطفل والصعود به إلى سطح المنزل ورميه داخل خزان الماء".وبينت القيادة، أن "اسباب هو لضن الجانية ان ولدها قتل في وقت سابق على يد والدة الطفل المجني عليه، لذلك أقدمت على إخفاء الطفل في خزان الماء بنية قتله"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوالها بدائياً وقضائيا وإجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاتها".