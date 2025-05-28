اطلاق أول حاسبة رقمية لاستهلاك الكهرباء في العراق

وتمثل هذه الحاسبة الرقمية الأداة الرسمية الوحيدة التي تتيح للمواطنين حساب استهلاك أجهزتهم المنزلية بدقة، بناءً على البيانات العلمية الرسمية، مما يمكنهم من فهم طبيعة استهلاكهم الشهري للطاقة الكهربائية، وتوقّع قيمة فاتورة الكهرباء.وأكد القائمون على المشروع أن للحاسبة عدة فوائد مهمة، أبرزها:-تحديد معدل استهلاك كل جهاز منزلي على حدة وفق المعدلات الطبيعية.-الكشف عن الأجهزة الأكثر استهلاكاً للطاقة، ما يعزز الوعي لدى المواطنين ويساعدهم في ترشيد الاستهلاك.-تقدير الاستهلاك الشهري الكامل ومساعدة الأسر في توقع مسبقاً، ما يساهم في تنظيم ميزانية الكهرباء.والمشروع يمكن المواطنين الوصول إليها عبر موقع "رووناكي "، من خلال قسم "الحاسبات"، ثم اختيار حاسبة استهلاك الكهرباء – كيلوواط/ساعة.، يقوم المستخدم بإدخال بيانات الأجهزة التي يرغب بحساب استهلاكها، مثل عددها، ساعات التشغيل، والقدرة الكهربائية لكل جهاز بوحدة الواط، والتي عادةً ما تكون مدونة على ملصق الجهاز.وبمجرد إدخال المعلومات، تقوم الحاسبة فوراً بعرض معدل الاستهلاك الشهري التقريبي بالكيلوواط/ساعة، بالإضافة إلى المجموع الكلي لجميع الأجهزة.وتأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه من تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث يُعد الترشيد والاستخدام المسؤول للكهرباء إحدى الأدوات الممكنة لتخفيف الأحمال وتحسين كفاءة الشبكة.