رجل يدهس مرور ويلوذ بالفرار في ميسان

وقال المصدر لـ ، إن "شخصاً يقود عجلة قام بدهس أحد رجال المرور في احدى تقاطعات ولاذ بالفرار"، مشيرا الى ان "القوات الامنية تجري البحث عنه".ولفت الى انه "تم نقل رجل المرور الى أحد المستشفيات في المحافظة وحالته مستقرة"