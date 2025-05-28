تتضمن الفيزا والمخلفات الحربية.. قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ترأس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس للأمن الوطني"، مبينا انه "جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف ان "الاجتماع شهد مناقشة تقرير برفع المخلفات الحربية، والتأكيد على أهمية إنجاز مهامها وتوفير جميع ما تحتاجه لإكمال إجراءاتها؛ نظراً لما تشكله هذه المخلفات من تهديد للأرواح"، لافتا الى انه "جرى بحث الخطوات التي تقوم بها في عملية منح الفيزا الإلكترونية للوافدين إلى البلاد، وتوفر السهولة والفاعلية في الحصول عليها وتبسيط الإجراءات وفق السياقات القانونية المعتمدة".