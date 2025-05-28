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بصريون يرحبون بالاحتباس الحراري.. يمنحنا أموالا اكثر
محليات
2025-05-28 | 13:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب
العراق
، يستفيد العمال من الحرارة المرتفعة لاستخراج
الملح
من مياه البحر.
ففي مصنع ملح
البصرة
، الواقع على مشارف
مدينة الفاو
، يستخدم العمال أحواض تركيز كبيرة لتسخين مياه البحر لاستخراج
الملح
، وهي طريقة تستفيد من درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي.
ونقلت رويترز عن مدير الإنتاج في مَملَحة البصرة
حسام
داود العكيلي، ان "المَملَحة تعتبر هي الاولى في
العراق
وتعتمد على مياه البحر فقط. والملح المُنتَج منها يختلف تماماً عن الملح الصخري المُنتَج من الآبار أو من البحيرات".
وأضاف العكيلي "رب ضارة نافعة، حيث ان ظاهرة الاحتباس الحراري تكون مؤذية للبعض لكن بالنسبة لنا إنتاجنا يَكثُر ويكون أفضل خصوصًا إذا كان التبخر سريعاً ويعطينا إنتاجاً أسرع وأنظف"، لافتا الى ان "عملية الإنتاج تتالف أولاً من ضخ مياه البحر إلى أحواض التركيز التي تكون بطول سبع كيلومترات في ثلاث كيلومترات كمساحة، وبفضل هذا التركيز نستفيد من ارتفاع درجات الحرارة خصوصاً في جنوب العراق".
واكد "كلما كانت درجات الحرارة أعلى، فإن درجات التبخر والتركيز تزداد في أحواض البلورة حيث تبدأ بلورات الملح تتشكل".
فيما قال
عبد الخالق
صدام
العبادي
، وهو مستثمر في مَملَحة البصرة، إنها "تنتج نحو 350 ألف طن من الملح سنوياً"، لافتا الى ان "هذا الملح يرسل الى
وزارة النفط
كونها تستخدمه في استخراج النفط، إضافة الى ملح الطعام الذي يستخدم بجميع مصانع الملح الغذائي بالعراق بالإضافة إلى الأقراص الملحية التي تستخدم بتنقية المياه، ومصانع المنظفات تستخدمه كمادة أولية في المنظفات".
وعلى عكس استخراج الملح الصخري التقليدي، يعتبر إنتاج ملح مياه البحر أقل تدخلاً بيئياً إلى حد ما لأنه لا يتطلب التفجير أو الاستخراج العميق.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن "جمع الملح من مياه البحر على نطاق واسع يمكن أن يؤدي إلى تعطيل النظم البيئية الساحلية".
ووفقا لبرنامج
الأمم المتحدة للبيئة
فإن التخلص غير السليم من المنتجات
الثانوية
الناتجة عن تحلية المياه وأعمال الملح يمكن أن يؤدي إلى تلوث المياه الساحلية والإضرار بالتنوع البيولوجي
البحري
.
وقال باحث وأكاديمي
مشتاق
عيدان "تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري فيها بعض الفوائد لهذه الظاهرة لأن هناك بعض الصناعات تعتمد اعتماد كبير على ارتفاع درجات الحرارة وتبخر المياه منها صناعة الملح ومنها صناعات أخرى وزراعة فسائل النخيل إلى آخر بعض الزراعات التي تعتمد على درجة الحرارة العالية، لكن بالمقارنة مع بالأضرار قياساً بالفوائد الجزئية والبسيطة لبعض الصناعات هذا يعني قياس أو مقارنة ظالمة قياساً بما يتسببه الاحتباس الحراري من آثار كبرى ستؤدي إلى هجرة كثير من المناطق وهجرة كثير من السكان وهجرة كثير من الطيور وهجرة بعض الثروة السمكية والحيوانية نتيجة هذا الاحتباس".
وتُصَنِّف
الأمم المتحدة
العراق ضمن الدول الأكثر عُرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، مشيرة إلى ندرة المياه والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية.
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