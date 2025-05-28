تسجيل إصابتين بالايدز لزوجين في السليمانية

وقال برزنجي، في مؤتمر صحفي تابعته ، إن "بعض وسائل الإعلام تنشر إحصائيات غير صحيحة بخصوص فيروس "، مشيراً إلى أن "هناك فرقاً بين الحاملين للفيروس والمصابين به"، وأن تنشر الإحصائيات الخاصة بالفيروس بشكل سنوي".وأضاف أن "السبب الأول لحالات الوفاة في إقليم كوردستان هو أمراض القلب"، لافتا الى ان "الوزارة بصدد بناء عدد من مراكز أمراض القلب في عدد من مناطق ، حيث تم توفير جهاز قسطرة القلب في بعض هذه المراكز".وأشار إلى أن "الفرق الصحية في إقليم تقوم شهرياً بإجراء آلاف الفحوصات الخاصة بالأمراض المعدية، بما في ذلك فحوصات فيروس الإيدز"، موضحا أن "حالتي إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز سُجلتا في ، وتعودان لزوجين، وهما الآن تحت الإشراف الطبي".وفيما يتعلق بحالات الإصابة بالحمى النزفية، أوضح برزنجي أن "هناك ثلاث حالات إصابة بالحمى النزفية في الإقليم"، مضيفاً أن "أحد المرضى من سكان ، وقد زار مستشفيات كوردستان لتلقي العلاج".وأكد أن "جميع المرضى الثلاثة في حالة جيدة ومستقرة".