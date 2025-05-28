نينوى.. رئيس مجلس المحافظة يوجه دعوة لأعضاء مقاطعين

دعا رئيس أحمد الحاصود، الأربعاء، الأعضاء المقاطعين لجلسات المجلس إلى إنهاء مقاطعتهم.

وجاء في بيان لمكتب الحاصود في بيان، إن "رئيس أحمد الحاصود، يدعو الأعضاء المقاطعين لجلسات المجلس إلى إنهاء مقاطعتهم والعودة لممارسة دورهم التشريعي والرقابي ضمن المجلس".

يشار الى أن عدد أعضاء مجلس المقاطعين يبلغ 20 عضوا، بحسب مصدر محلي.