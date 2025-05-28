في سامراء.. ابتكار جهاز "مسخن هواء شمسي"

وقال التدريسي في قسم الكهروميكانيك بكلية الهندسة جامعة سامراء في حديث لـ ، " هذا الجهاز مسخن هوائي شمسي يعمل بالطاقة الشمسية لغرض تسخين الهواء لاغراض التدفئة".

وأضاف "هو طاقة شمسية بحتة بدون استخدام اي طاقة تقليدية ويعطي طاقة حرارية بغياب الشمس بمعدل اكثر من 4 ساعات"، مشيرا الى أن "الجهاز يهدف الى تقليل الاعتماد على الكهرباء الوطنية ويعطي طاقة نظيفة وهو غير مكلف ماديا".ويتضمن المشروع الذي شارك فيه الطلاب وهم حسن وعبد الله مثنى والحمزة وهيب، دراسة علمية لنظام تسخين الهواء بالطاقة الشمسية والذي هو عبارة عن مجمع شمسي ويتكون من خشبي معزول ومغطاة بطبقة زجاجية من الأعلى وفي داخل هذا الصندوق صفيحة ماصة للحرارة مع وجود وسط مسامي يستخدم لخزن الطاقة الحرارية.