أكثر من 17 ألف شخص بـ 100 رحلة.. 43% من حجاج العراق ذهبوا جوًا

وقالت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها اتمت عملية تفويج أكثر من 17 ألف حاج إلى الديار ، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 28 أيار الجاري، عبر 105 رحلات جوية مباشرة من مختلف مطارات البلاد الى مطارات ضمن خطة تفويج دقيقة.وبحسب البيان، أكد مدير عام الشركة مناف أن "عملية التفويج جرت بانسيابية عالية بفضل استنفار جميع ملاكات الشركة وتهيئة الطائرات بمواصفات فنية وخدمية متميزة تليق بضيوف "، مشيراً إلى أن "هذه الجهود تأتي امتداداً لنهج الشركة في تقديم أفضل وفق المعايير الدولية وبما يعزز ثقة المسافرين بالناقل الوطني".وثمّن المدير "الدعم المباشر من وزير النقل والجهات الساندة كافة، لمتابعة مجريات الخطة وسير الرحلات والتوجيهات المستمرة بتوفير كل ما يسهم في إنجاح موسم لهذا العام مع الحرص على أن تتضاعف الجهود لتأمين رحلات العودة أيضاً بكل سلاسة وأمان".ويمثل عدد الحجاج المنقولين جوًا البالغ اكثر من 17 الف شخص، حوالي 43% من اجمالي عدد حجاج هذا العام والبالغ 39 الف حاج.