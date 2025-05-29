التعليم تطلق خدمة تسجيل الاعتراضات للمعينين الجدد





ـ محلي



أعلنت والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق خدمة تسجيل الاعتراضات الإلكترونية الخاصة بالمعينين الجدد.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم إطلاق خدمة تسجيل الاعتراضات الإلكترونية للمعينين الجدد بشأن التوزيع".



وتابعت، ان "الخدمة ستستمر إلى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2025/6/1".



رابط التقديم: وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم إطلاق خدمة تسجيل الاعتراضات الإلكترونية للمعينين الجدد بشأن التوزيع".وتابعت، ان "الخدمة ستستمر إلى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2025/6/1".رابط التقديم: https://eservice.ur.gov.iq/index/new-service/10768