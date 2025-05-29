مستشفى السياب في البصرة توضح أسباب وجود "الطين" في مياه الإسالة بصحياتها

وقالت إدارة المستشفى في بيان ورد لـ ، إن "وسائل إعلام تداولت مقطع فيديو لرجل في يشكو جودة مياه الإسالة في الصحيات".وأضافت أن "المتابعة مستمرة من قبل إدارة المستشفى ووحدة الهندسة والخدمات، كما نؤكد ان سبب الاطيان في الصحيات هو صيانة شبكات الماء في المستشفى والتي استمرت لساعة تقريبا ثم عادت الأمور طبيعية".