السوداني يأمر بإيقاف مصادرة الدراجات النارية وتمديد فترة تسجيلها

– محليات



أمر رئيس ، اليوم الخميس، بإيقاف إجراءات مصادرة الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات مرورية، كما أمر بتمديد فترة التسجيل لمدة 6 أشهر.



أدناه قرار ريس :