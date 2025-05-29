سوريا توقع اتفاقية كبيرة مع شركات عالمية لتطوير قطاع الكهرباء

وجرى توقيع الاتفاقية في القصر الرئاسي السوري، بحضور أحمد الشرع، وهي مبادرة لإحياء قطاع الطاقة في .وتتضمن الاتفاقية عمل ‬‬أورباكون كونسيشن إنفستمنتس القطرية كمطور رئيسي إلى جانب كاليون إنرجي لاستثمارات الطاقة وجنكيز إنرجي وباور إنترناشونال يو.إس.إيه.يذكر أن ، اعتمد أمس الأربعاء، إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.وكان وزراء خارجية ، الأسبوع الماضي، اتفقوا على رفع العقوبات عن سوريا.