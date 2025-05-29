عيدية لهذه الفئات بمناسبة العيد الأضحى

وقال الاسدي في فيديو نشر على منصة ، إنه "نتقدم بالتهاني والتبريكات الى كل المواطنين المشمولين بالضمان الاجتماعي، بمناسبة الذي سيحل علينا خلال الأيام القليلة القادمة".وتابع: "لذا نعلن إطلاق عيدية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وصرف إعانة حزيران وعيدية الأيتام ومنحة الطلبة قبل عيد الأضحى".