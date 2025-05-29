السوداني يفتتح مجمع الشهيد المهندس التأهيلي في بغداد

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، إن الأخير "افتتح اليوم مجمع الشهيد التأهيلي في العاصمة ، الذي نفذته هيأة ، والذي سيقدم خدمات علاج الإدمان وإعادة التأهيل النفسي والادماج المجتمعي الى المدمنين من جميع فئات المجتمع وعوائلهم".وأضاف أن "تجول في المجمع الذي شيد على مساحة 12 دونماً، ويضم 7 مراكز علاجية وتأهيلية تخصصية، وسبعة أقسام إدارية ولوجستية، وتدير المركز كوادر طبية، ومعالجون وباحثون في اختصاصات مختلفة".وبارك "افتتاح هذا المجمع التأهيلي الذي اقترن اسمه بالشهيد القائد ابو ، وما يحمله من معاني التضحية والعطاء وتقديم الخدمة"، مشيداً بـ"جهود هيأة الحشد الشعبي التي قامت بتأهيل هذا المكان وتحويله من موقع لتعذيب المواطنين أبان الحكم الدكتاتوري الى صرح علاجي مهم".وأكد أن "ابناء الحشد يشاركون اخوانهم في كل محطة لتقديم الخدمة، وكانوا متواجدين اثناء مواجهة جائحة "، مشيراً إلى "الخدمات العلاجية النفسية والاجتماعية والطبية التي يقدمها المجمع في مواجهة آفة التي تستدعي وضع حلول واقعية وعلمية لحالات الإدمان".وأوضح "المجمع ستعتمد عليه مؤسساتنا الصحية لمعالجة ظاهرة الإدمان، وهو يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالقطاع الصحي، التي قطعت شوطاً في إكمال البنى التحتية من مستشفيات ومراكز صحية، والتشغيل المشترك للمستشفيات وتوطين الصناعة الدوائية".