صلاح الدين.. ضبط سيارة محملة بالمشروبات الكحولية

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز قسم شؤون السيطرات - سيطرة الشهيد اللواء الركن صباح سفر ضمن من ضبط العجلة نوع (تويوتا/ لاندكروز) تحمل مادة المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع بكمية (20 كارتون) مخبئة داخل محرك العجلة بطريقة احترافية ومعدة للتهريب عبر السيطرات".

وأضاف البيان "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية واحالة السائق والمضبوطات إلى الجهات المختصة".