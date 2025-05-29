التربية تعلن: نتائج السادس الابتدائي لم تكتمل

أعلنت ، الخميس، أن نتائج الصف السادس الابتدائي لم تكتمل تصحيحاً وتدقيقاً حتى الآن.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "لا صحّة لأي جهة او حساب او قناة تنشر نتائج الصف السادس الإبتدائي النتائج حتى الآن لم تكتمل تصحيحاً وتدقيقاً". وأضافت "عند اكتمالها ستُعلن بالصفحات الرسميّة الموثقة للوزارة فقط وليس بأيّ مكانٍ آخر".