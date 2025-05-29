اعتقال شخص انتحل صفة ضابط في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "دخول شخص إلى مركز شرطة القناة شرق العاصمة مرتدياً بدلة عسكرية برتبة ملازم مدعياً انه منسوب الى مديرية شؤون امن الأفراد لغرض التفتيش على سجلات المركز وإجراء التعداد".

وأضاف المصدر "بعد التأكد منه تبين انه ينتحل صفة ضابط"، مشيرا الى أنه "تم اعتقاله وايداعه التوقيف".