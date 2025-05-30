ضبط 7 حاويات تحتوي دراجات معده للتهريب بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مديرية منفذ ميناء ، من ضبط سبع حاويات حجم (40) قدم، بعد استحصال الموافقة الشفوية من قاضي تحقيق ، تحتوي (دراجات نارية مستعملة وأدوات احتياطية للدراجات) ممنوعة من الاستيراد، معده للتهريب".وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة الشمالي لغرض عرضها على المختص لمحاسبة المقصرين".