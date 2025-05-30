ضبط (288) ألف حقنه مخدرة معدة للتهريب في منفذ ميناء ابو فلوس

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مديرية منفذ ميناء ابو فلوس من ضبط حاوية حجم 40 قدم في نقطة البحث والتحري خارج الكمركي تحتوي أدوية بشرية نوع حقن مخدرة بمجموع (288,000) مئتان وثمانية وثمانون ألف حقنة مخبأة بطريقة احترافية غير مصرح بها معدة للتهريب".وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالته المواد المضبوطة الى مركز شرطة ميناء ابو فلوس لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.