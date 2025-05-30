الدفاع المدني تصدر توصيات وارشادات لأصحاب المدن الترفيهية وأماكن الالعاب خلال العيد

وأكدت المديرية في بيان ورد لـ ، على "ضرورة الالتزام بالصيانة الدورية للأدوات والمعدات الخاصة بمدن الألعاب من أجل تفادي الحوادث"، فيما وجهت "الأسر بعدم إشعال النيران داخل المتنزهات والحدائق العامة لتجنب المخاطر الناتجة عن حرائق".وأضافت، أنه "يجب عدم الاقتراب أو التعامل مع الأجسام الغريبة والمخلفات الحربية بهدف الوقاية من الحوادث، مع أهمية تدريب العاملين على استخدام مطافئ الحريق وإجراءات الإسعافات الأولية لحين وصول الفرق المختصة في حالة حدوث أي طارئ".وأشارت الى "إنشاء علامات دلالية وإرشادية للمواطنين لتعزيز الحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة وخالية من التلوث، مع ضمان صيانة التوصيلات الكهربائية بشكل كامل، مع ضرورة عدم تركها مكشوفة لتفادي العبث بها وتجنب وقوع الحوادث".وشددت على "الالتزام بالحفاظ على البيئة من خلال عدم ترك المخلفات، مما يساهم في الحد من التلوث، والتنسيق مع الجهات المعنية مثل الدفاع المدني وخدمات الإسعاف السريع، لضمان تواجدها واستعدادها في هذه المواقع للقيام بمهام الإنقاذ والإسعاف الفوري في حال وقوع أي حادث، فضلاً عن أهمية الاتصال الفوري لفرق الدفاع المدني على الرقم المجاني (911)".