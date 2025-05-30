منذ أكثر من 5 ساعات.. عمليات البحث مستمرة عن شابين غريقين جنوب صلاح الدين

وقال مصدر محلي، لـ ، انه "رغم الجهود المتواصلة لم تتمكن الفرق المختصة من العثور عليهما حتى اللحظة".وتشهد سنويًا حوادث غرق متكررة، يذهب ضحيتها العشرات من الشباب والأطفال، بسبب السباحة في مناطق عميقة وغير مهيأة للسباحة، مع غياب إجراءات السلامة العامة.