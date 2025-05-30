مجمع سكني يواجه أزمة مياه في ميسان.. الأهالي يلجأون إلى التناكر بسبب غياب مياه الإسالة



يعاني سكان مجمع السكني، وهو مجمع حديث البناء، من أزمة حادة في توفر المياه، حيث اضطر الأهالي إلى جلب المياه بواسطة التناكر وصعودها إلى مساكنهم باستخدام المقطورات.

ووفقاً لما أشار إليه سكان المجمع في مقاطع فيديو متداولة، فإن الأزمة تعود إلى أخطاء في تصميم وتنفيذ شبكة المياه.



ويطالب الأهالي الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل المشكلة وتأمين مياه الشرب والخدمات، خاصة مع استمرار معاناتهم منذ فترة رغم حداثة المشروع.