مجمع سكني يواجه أزمة مياه في ميسان.. الأهالي يلجأون إلى التناكر بسبب غياب مياه الإسالة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
النصر يتحرك نحو بديل رونالدو.. ما علاقة برشلونة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجمع سكني يواجه أزمة مياه في ميسان.. الأهالي يلجأون إلى التناكر بسبب غياب مياه الإسالة

محليات

2025-05-30 | 13:52 2025-05-30T13:52:02+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

مجمع سكني يواجه أزمة مياه في ميسان.. الأهالي يلجأون إلى التناكر بسبب غياب مياه الإسالة

303 شوهد


يعاني سكان مجمع ميسان السكني، وهو مجمع حديث البناء، من أزمة حادة في توفر المياه، حيث اضطر الأهالي إلى جلب المياه بواسطة التناكر وصعودها إلى مساكنهم باستخدام المقطورات.

ووفقاً لما أشار إليه سكان المجمع في مقاطع فيديو متداولة، فإن الأزمة تعود إلى أخطاء في تصميم وتنفيذ شبكة المياه.

ويطالب الأهالي الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل المشكلة وتأمين مياه الشرب والخدمات، خاصة مع استمرار معاناتهم منذ فترة رغم حداثة المشروع.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

ميسان

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Play
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
Play
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
السوداني الحكومة قطعت شوطا في إكمال البنى التحتية الصحية | 2025
12:30 | 2025-05-30
Play
السوداني الحكومة قطعت شوطا في إكمال البنى التحتية الصحية | 2025
12:30 | 2025-05-30
ماكينة
Play
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
Play
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
عشرين
Play
عشرين
تشرين.. خيم الميدان وكراسي البرلمان - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-29
Play
تشرين.. خيم الميدان وكراسي البرلمان - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-29
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
Play
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-29
Play
نشرة ٢٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-29
Live Talk
Play
Live Talk
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
Play
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
Play
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Play
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
Play
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
السوداني الحكومة قطعت شوطا في إكمال البنى التحتية الصحية | 2025
12:30 | 2025-05-30
Play
السوداني الحكومة قطعت شوطا في إكمال البنى التحتية الصحية | 2025
12:30 | 2025-05-30
ماكينة
Play
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
Play
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
عشرين
Play
عشرين
تشرين.. خيم الميدان وكراسي البرلمان - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-29
Play
تشرين.. خيم الميدان وكراسي البرلمان - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-29
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
Play
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-29
Play
نشرة ٢٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-29
Live Talk
Play
Live Talk
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
Play
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
Play
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
اخترنا لك
اعتقال أكبر شبكة للتهريب في بغداد
13:09 | 2025-05-30
تربية واسط تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول
12:51 | 2025-05-30
منذ أكثر من 5 ساعات.. عمليات البحث مستمرة عن شابين غريقين جنوب صلاح الدين
12:44 | 2025-05-30
عشائر سامراء تطالب بإزالة "السياج الكونكريتي" ومقابلة السوداني
12:44 | 2025-05-30
الدفاع المدني تصدر توصيات وارشادات لأصحاب المدن الترفيهية وأماكن الالعاب خلال العيد
12:35 | 2025-05-30
الحرارة تعاود الارتفاع غداً نحو 4 درجات ومفاجأة بأيام العيد الأضحى
10:41 | 2025-05-30

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.